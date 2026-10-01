Motorista foge e abandona 1 tonelada de maconha no PR após perseguição







Uma operação conjunta das forças de segurança resultou na apreensão de aproximadamente 1.054 quilos de maconha na BR-277, no município de Matelândia, oeste do Paraná. A ação, que ocorreu nesta quarta-feira (30), foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR), em cooperação com a Polícia Militar do Paraná, por meio das equipes do POP e ROTAM do 14º Batalhão e do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF).

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A interceptação ocorreu após o compartilhamento de informações estratégicas entre as corporações. Durante as buscas na rodovia, as equipes identificaram um caminhão suspeito e tentaram realizar a abordagem. O motorista desobedeceu à ordem de parada, iniciou fuga em alta velocidade e chegou a transitar pela contramão da pista. Pouco depois, o suspeito abandonou o veículo em uma área rural e fugiu a pé para uma região de mata fechada. Policiais realizaram buscas no entorno para tentar localizar o condutor, mas ele não foi encontrado.

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Na vistoria da carroceria do caminhão, os agentes localizaram diversos fardos de maconha ocultos em meio a uma carga lícita de painéis solares. Toda a droga apreendida foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal para os procedimentos cabíveis, enquanto o caminhão e a carga de placas solares ficaram sob a custódia inicial da PRF no local da abordagem, aguardando remoção.



