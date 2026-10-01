Motorista foge e abandona 1 tonelada de maconha no PR após perseguição
Caminhão foi encontrado em área rural de Matelândia com droga escondida entre painéis solares
TNOnline TV
Uma operação conjunta das forças de segurança resultou na apreensão de aproximadamente 1.054 quilos de maconha na BR-277, no município de Matelândia, oeste do Paraná. A ação, que ocorreu nesta quarta-feira (30), foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR), em cooperação com a Polícia Militar do Paraná, por meio das equipes do POP e ROTAM do 14º Batalhão e do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF).
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A interceptação ocorreu após o compartilhamento de informações estratégicas entre as corporações. Durante as buscas na rodovia, as equipes identificaram um caminhão suspeito e tentaram realizar a abordagem. O motorista desobedeceu à ordem de parada, iniciou fuga em alta velocidade e chegou a transitar pela contramão da pista. Pouco depois, o suspeito abandonou o veículo em uma área rural e fugiu a pé para uma região de mata fechada. Policiais realizaram buscas no entorno para tentar localizar o condutor, mas ele não foi encontrado.
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Na vistoria da carroceria do caminhão, os agentes localizaram diversos fardos de maconha ocultos em meio a uma carga lícita de painéis solares. Toda a droga apreendida foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal para os procedimentos cabíveis, enquanto o caminhão e a carga de placas solares ficaram sob a custódia inicial da PRF no local da abordagem, aguardando remoção.