Motorista foge de blitz e provoca acidente com feridos; veja

Ao fugir de uma blitz, na noite de domingo (23), um motorista provocou um acidente e deixou duas pessoas feridas. O caso aconteceu em Maringá, no cruzamento da Avenida Luiz Gama com a Rua José do Patrocínio.

O motorista e o passageiro que estavam no carro atingido foram socorridas e levadas para hospitais de Maringá, com ferimentos moderados. Eles estariam comendo um lanche dentro do veículo estacionado.

O fugitivo estava na contramão quando a batida aconteceu. Ele estava com sua namorada e também tiveram ferimentos, porém leves.

A Polícia Militar (PM) de Maringá registrou um boletim de ocorrências. Os três veículos ficaram bastante danificados, segundo a PM.

Com informações do GMC.