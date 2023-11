Motorista foge após grave acidente na BR-376; casal ficou ferido

Havia uma criança no Fox; ela saiu ilesa

Um casal ficou ferido após o carro em que eles estavam capotar na rodovia BR-376, em Maringá, no noroeste do Paraná, na noite desta segunda-feira (27). O veículo Volkswagen Fox foi atingido na traseira por uma picape Saveiro e, na sequência, capotou. Um menino pequeno, filho do casal e que estava em uma cadeirinha, saiu ileso.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e prestou atendimento médico às vítimas. De acordo com os socorristas, o homem teve ferimentos em um dos braços; a mulher dele sofreu um escalpelamento. Segundo informações, ela perdeu grande parte dos cabelos depois que os fios ficaram presos entre a lataria do carro e o asfalto.

Apurações iniciais apontam que o Fox foi atingido na traseira pela Saveiro. Não há informações se o motorista da picape ficou ferido, pois ele deixou o local do acidente. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

*Com informações GMC Online.

