Motorista foge após atingir poste e deixar bairro sem energia no PR

Um acidente de trânsito deixou parte do bairro Santa Felicidade sem energia elétrica na noite deste sábado (9), após um carro colidir contra um poste na Rua Clodoaldo Ursulano, em Cascavel. Segundo a Polícia Militar do Paraná, o motorista e um passageiro abandonaram o veículo e fugiram a pé logo após a batida.

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Com o impacto, a estrutura da rede elétrica foi danificada e a área precisou ser sinalizada pelas equipes policiais para evitar novos acidentes. O veículo foi recolhido e o caso será investigado para identificar o proprietário e apurar as circunstâncias da colisão e da fuga dos ocupantes.

A Copel informou que, inicialmente, 12.530 unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica em razão dos danos provocados pelo acidente. Após manobras emergenciais realizadas pelas equipes da companhia, o número de imóveis afetados caiu para 245.

Os trabalhos de manutenção e substituição da estrutura foram concluídos às 15h24 deste domingo (10), com o restabelecimento total do fornecimento de energia.

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Ainda conforme a Copel, os custos relacionados aos danos são de responsabilidade do causador do acidente. O valor médio cobrado por um poste danificado gira em torno de R$ 5,5 mil.

A companhia também reforçou orientações de segurança para situações semelhantes. Em casos de acidente envolvendo a rede elétrica, a recomendação é que os ocupantes permaneçam dentro do veículo até a confirmação de que a energia foi desligada.

Se houver risco iminente, como princípio de incêndio, a orientação é sair do veículo sem tocar na parte metálica externa e se afastar em pequenos saltos com os pés unidos, evitando contato com o solo energizado.

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O contato de emergência da Copel é o telefone 0800 51 00 116.

Com informações: Portal tarobá