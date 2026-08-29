Motorista foge a pé e deixa 282 quilos de maconha após perseguição da PRF no PR

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 282 quilos de maconha na madrugada deste sábado (29), por volta das 5h, após uma perseguição na BR-277, em Guarapuava, na região central do Paraná. A ação teve início quando os agentes deram ordem de parada ao condutor de um veículo VW Fox, que desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade.

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O acompanhamento tático se estendeu por cerca de cinco quilômetros, período em que o motorista realizou ultrapassagens perigosas e desrespeitou os limites de segurança da via. A fuga chegou ao fim quando o suspeito abandonou o automóvel às margens da rodovia e fugiu a pé em direção a uma área de mata, não sendo localizado até o momento.

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Na vistoria realizada no interior do carro, a equipe policial encontrou diversos tabletes de entorpecentes que totalizaram a carga de 282 quilos de maconha. O veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guarapuava para os procedimentos cabíveis, enquanto as diligências prosseguem para identificar e prender o responsável pelo transporte.