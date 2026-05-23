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SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Motorista foge a pé após causar acidente com 3 carros e deixar 2 feridos no PR

Batida ocorreu na tarde deste sábado (23); vítimas foram socorridas pelo Siate e levadas ao hospital

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 19:05:42 Editado em 23.05.2026, 19:05:37
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Motorista foge a pé após causar acidente com 3 carros e deixar 2 feridos no PR
Autor Motorista apontado como responsável por causar a colisão abandonou o próprio veículo - Foto: Kainan Lucas/Banda B

Um acidente envolvendo três carros deixou duas pessoas gravemente feridas na tarde deste sábado (23), na Rua Antonio Singer, área rural de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O motorista apontado como responsável por causar a colisão abandonou o próprio veículo e fugiu a pé antes da chegada das equipes de resgate.

- LEIA MAIS: Moradora do Jaçanã se depara com cobra em casa e aciona Corpo de Bombeiros

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O Corpo de Bombeiros, acionado por meio dos socorristas do Siate, prestou os primeiros atendimentos na cena da ocorrência. As vítimas, o condutor de um dos automóveis e o passageiro do outro, sofreram ferimentos considerados graves, porém sem risco de morte. Após a estabilização inicial, ambas foram encaminhadas para avaliação e tratamento no Hospital de São José dos Pinhais.

Até o momento, as circunstâncias exatas que levaram à forte batida não foram totalmente esclarecidas pelas autoridades. Quando os socorristas chegaram ao local, constataram que os três veículos haviam ficado destruídos devido à força do impacto e encontraram apenas os dois feridos, confirmando a evasão do terceiro motorista envolvido. A dinâmica do acidente deve seguir sob investigação.


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acidente de transito Colisão entre carros Corpo de Bombeiros feridos graves investigação de acidente São José dos Pinhais
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