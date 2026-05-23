Motorista foge a pé após causar acidente com 3 carros e deixar 2 feridos no PR
Batida ocorreu na tarde deste sábado (23); vítimas foram socorridas pelo Siate e levadas ao hospital
Um acidente envolvendo três carros deixou duas pessoas gravemente feridas na tarde deste sábado (23), na Rua Antonio Singer, área rural de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O motorista apontado como responsável por causar a colisão abandonou o próprio veículo e fugiu a pé antes da chegada das equipes de resgate.
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O Corpo de Bombeiros, acionado por meio dos socorristas do Siate, prestou os primeiros atendimentos na cena da ocorrência. As vítimas, o condutor de um dos automóveis e o passageiro do outro, sofreram ferimentos considerados graves, porém sem risco de morte. Após a estabilização inicial, ambas foram encaminhadas para avaliação e tratamento no Hospital de São José dos Pinhais.
Até o momento, as circunstâncias exatas que levaram à forte batida não foram totalmente esclarecidas pelas autoridades. Quando os socorristas chegaram ao local, constataram que os três veículos haviam ficado destruídos devido à força do impacto e encontraram apenas os dois feridos, confirmando a evasão do terceiro motorista envolvido. A dinâmica do acidente deve seguir sob investigação.