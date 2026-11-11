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Motorista filma velocímetro a 160 km/h e debocha instantes antes de causar acidente com quatro mortes no PR

O suspeito de causar o acidente na manhã de terça-feira (10) exibia cães no banco do passageiro; ele foi detido após recusar o teste do bafômetro

Escrito por Da Redação
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Um vídeo gravado pelo próprio motorista apontado como causador de um grave acidente na PR-508, a Rodovia Alexandra-Matinhos, revela a imprudência extrema que antecedeu a tragédia na manhã da última terça-feira (10). Nas imagens, o homem filma o velocímetro de um Ford Fiesta marcando 160 km/h, exibe dois cães soltos no banco do passageiro e ironiza a própria conduta ao volante. Pouco tempo após a gravação, ele provocou uma colisão envolvendo quatro veículos, que resultou na morte de três pessoas da mesma família e deixou duas gravemente feridas.

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LEIA MAIS: Três irmãos estão entre os mortos em grave acidente na PR-508 no litoral do Paraná

Durante a filmagem, o motorista faz piada com as normas de segurança enquanto acelera pela via que dá acesso ao Litoral do Paraná. Em tom de deboche, ele afirma: “É, piazada, bom dirigir com responsabilidade, né, cara? Tamo aí, quase 180, as cria aqui do lado, aqui, ó. Aí tá nóis”. Os cães que o acompanhavam aparecem no banco dianteiro sem qualquer equipamento de retenção.

Após o desastre, o homem foi detido no local. Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná (BPRv), ele apresentava sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora e se recusou a realizar o teste do bafômetro, sendo o excesso de velocidade apontado pela corporação como o fator determinante para o engavetamento. O resgate e o atendimento às vítimas exigiram uma grande operação, que integrou de forma conjunta o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e o helicóptero Falcão 08, do Comando de Aviação da PM, acionado para auxiliar na rápida remoção dos feridos graves.

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Motorista filma velocímetro a 160 km/h e debocha instantes antes de causar acidente com quatro mortes no PR
AutorFoto: Reprodução


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