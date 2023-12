Motorista filma ‘família’ de capivaras em rodovia do Paraná

Capivaras foram vistas a cerca de dois km do parque do Barigui

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma ‘família' de capivaras andando pela Rodovia do Café (BR-277), no perímetro urbano de Curitiba (PR), durante a noite deste sábado (30). Veja o vídeo abaixo.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Corpo de homem que desapareceu em represa do PR é encontrado

A filmagem foi feita pela nutricionista Andrea Mendonça Cavalim Duarte, que voltava de carro de uma chácara quando avistou os animais e decidiu registrar o momento.

continua após publicidade

Pelas imagens é possível ver logo no início uma capivara adulta no acostamento da rodovia. Quando o animal vê o carro, ele pula para a vegetação à margem do asfalto. Assim que o carro passa ao lado da área, a filmagem regista ao menos mais sete filhotes e cinco capivaras adultas.

O registro ocorreu a cerca de dois km da área do parque do Barigui, que é conhecido por ser o abrigo de dezenas de capivaras.

Siga o TNOnline no Google News