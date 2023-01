Motorista fica preso nas ferragens após bater em ônibus lotado no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após atingir o coletivo, o veículo bateu de frente com uma árvore

Um homem ficou preso nas ferragens após um acidente entre um carro de passeio e um ônibus de transporte coletivo. A batida aconteceu na manhã desta quarta-feira (04), no bairro Novo Mundo, em Curitiba, capital do Paraná.

continua após publicidade .

Conforme o motorista do ônibus, que transportava aproximadamente 80 pessoas, o condutor do carro não respeitou a sinalização e cruzou com o sinal vermelho. Após atingir o coletivo, o veículo bateu de frente com uma árvore. "Só cruzei e ele furou o sinal, tentei frear, mas não consegui”, comentou o motorista do ônibus.

LEIA MAIS: Motorista morre após colidir com poste em Arapongas

continua após publicidade .

Com o forte impacto, o carro da marca Renault ficou com a frente totalmente destruída e o motorista preso nas ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência, e duas portas do automóvel precisaram ser cortadas para o resgate do homem.

“O motorista foi levado em estado grave ao hospital, estava com as pernas presas. Com a chegada do médico ele foi sedado no local e conseguimos tirar ele. As pernas estavam feridas e o braço. A princípio a região da cabeça não tinha ferimentos, mas o médico achou melhor sedar ele, para não sentir mais dores", informou o subtenente Wagner Santos, do Corpo de Bombeiros.

A colisão aconteceu por volta das 05h40 da madrugada. Uma mulher que estava no transporte coletivo precisou ser atendida pelos socorristas. Seu caso não apresentava riscos.

continua após publicidade .





Fonte: Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News