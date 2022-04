Da Redação

Motorista fica preso às ferragens após colisão na PR-151

Dois caminhões colidiram na manhã desta sexta-feira (18) e um dos motoristas ficou preso às ferragens. O acidente ocorreu na PR-151, em Ponta Grossa, Paraná. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência.

continua após publicidade .

De acordo com as informações dos bombeiros, o condutor que ficou preso às ferragens foi socorrido e encaminhado para um hospital. Ele sofreu ferimentos moderados. Não há informações sobre o estado de saúde do outro envolvido no acidente.

O tráfego de veículos no local foi afetado, pois a carga de madeira de um dos caminhões ficou espalhada pela pista. A trecho precisou ser parcialmente bloqueado e, devido a isso, uma grande fila de automóveis foi registrada no local.

continua após publicidade .

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também estiveram no local.