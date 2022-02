Da Redação

Motorista fica preso às ferragens após acidente na PR-323

Um homem, de 44 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente na PR-323, em Paiçandu, Paraná, na tarde deste domingo (30). Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também esteve no local.

De acordo com as informações da PRE, houve uma colisão, envolvendo um VW Golf e um Ford Fiesta. A batida aconteceu após o condutor do Golf fazer uma ultrapassagem. Ele atingiu a traseira do Fiesta.

Depois da colisão, o motorista do Golf, de 44 anos, perdeu o controle, bateu com o automóvel em uma mutreta e capotou diversas vezes. O homem ficou preso às ferragens e, após ser socorrido, foi encaminhado para um hospital de Maringá.

Os ocupantes do Fiesta não sofreram ferimentos.

Com informações do Corujão Notícias.