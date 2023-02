Motorista fica presa às ferragens após acidente em rotatória do PR

Da Redação

A condutora do outro carro, de 29 anos, não sofreu ferimentos

Uma mulher precisou ser socorrida após ficar presa nas ferragens de um Toyota Corolla, depois de ter se envolvido em uma colisão em uma rotatória da cidade de Maringá, no Noroeste do Paraná. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (27).

De acordo com informações, a vítima passava pela rotatória das Avenidas Cerro Azul com a Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha Neto, quando perdeu o controle do veículo e bateu contra um Volkswagen Gol que passava pelo local.

Em seguida, o Toyota Corolla ainda acertou uma árvore. A mulher seguia pela Avenida Nildo Ribeiro da Rocha momentos antes de invadir o cruzamento e parar na outra via. A condutora do outro carro, de 29 anos, não sofreu ferimentos.

A motorista do Corolla foi encaminhada ao hospital. O trânsito no local ficou congestionado.





Fonte: Informações RicMais.

