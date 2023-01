Motorista fica inconsciente ao perder o controle e capotar na BR-376

Da Redação

O acidente foi registrado na tarde dessa quinta-feira (12)

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram mobilizados para atender um acidente de trânsito na tarde dessa quinta-feira (12), na BR-376, entre as cidades de Marialva e Sarandi, na região de Maringá, norte do Paraná.

De acordo com as informações das equipes de resgate, um motorista perdeu o controle do automóvel que conduzia, no momento em que trafegava sentido a Sarandi, saiu da pista e acabou capotando. A vítima, que estava sozinha no carro, ficou inconsciente.

O condutor foi retirado do interior do veículo e encaminhado para um hospital com ferimentos moderados.

O capotamento foi registrado por câmeras de segurança de estabelecimentos que ficam às margens da BR-376. Veja:

Câmera registra capotamento na rodovia BR-376 entre Sarandi e Marialva pic.twitter.com/6BMWj0G71h — Plantão Maringá - Repórter Theddy Gonçalves (@TheddyMaringa) January 12, 2023

Com informações do Plantão Maringá.

