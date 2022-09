Motorista fica gravemente ferido, após colidir com caminhão na BR-277

Da Redação

A batida foi em Guarapuava, próximo ao Posto Panorâmico, na altura do KM 388

Um homem de 29 anos ficou gravemente ferido após colidir o carro com um caminhão na manhã desta sexta-feira (23), em Guarapuava. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, a batida foi próxima ao Posto Panorâmico, na altura do KM 388 da BR-277.

O rapaz foi encaminhado com ferimentos graves – trauma de crânio e tórax – ao Hospital São Vicente de Paulo. O motorista do caminhão, um jovem de 27 anos, não se feriu.

A vítima dirigia um VW Gol Cinza que acabou atingido por uma carreta Rodolinea PC 3E Azul com um reboque Iveco vermelho.

Conforme relato do motorista da carreta aos bombeiros, ao se aproximar da lombada próximo ao Posto Panorâmico, ele não percebeu o carro e acabou acontecendo a colisão.

Na batida, o automóvel Gol foi arrastado por cerca de 20 metros. O caminhão só conseguiu parar a cerca de 80 a 100 metros do local do acidente.

* Com informações Portal Rede Sul Notícias

