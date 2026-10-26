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TRÂNSITO

Motorista fica gravemente ferido após bater BMW de frente com carreta na BR-376

Acidente aconteceu na noite de domingo (25); polícia localizou recipientes de álcool consumidos no interior do veículo de luxo

Escrito por Da Redação
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Motorista fica gravemente ferido após bater BMW de frente com carreta na BR-376
Autor Acidente foi registrado na região de Ortigueira - Foto: PRF

Um motorista ficou gravemente ferido após perder o controle do carro e bater de frente com uma carreta na BR-376, em Ortigueira (PR), no início da noite de domingo (25). Durante o atendimento à ocorrência, agentes da polícia encontraram embalagens de bebidas alcoólicas consumidas no interior do veículo de passeio.

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O acidente aconteceu por volta das 18h, no quilômetro 335 da rodovia. Segundo as informações da ocorrência, o condutor de um modelo BMW trafegava pela via quando perdeu o controle da direção em um trecho de curva. O automóvel saiu de sua faixa de rolamento, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra o veículo de carga, que seguia no sentido oposto.

Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ao motorista do carro, que sofreu lesões graves. A vítima foi estabilizada no local e encaminhada para uma unidade hospitalar no município vizinho de Telêmaco Borba. Já o condutor da carreta saiu ileso do acidente.

Por conta da gravidade da colisão e do trabalho das equipes de socorro, o fluxo de veículos na rodovia sofreu alterações. O trânsito precisou ser operado no sistema "pare e siga" para garantir a segurança na via, permanecendo parcialmente bloqueado até a remoção completa dos veículos e limpeza da pista.

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acidente de transito BR 376 carreta e BMW Segunda-feira Segurança Viária
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