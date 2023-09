Motorista fica ferido gravemente em batida com carreta no Paraná

Um acidente envolvendo uma caminhonete GM/S-10 e uma carreta Volvo/SH 440 deixou uma pessoa ferida gravemente na noite de sexta-feira (22), no centro sul paranaense. O acidente foi na BR-277, no trevo de Laranjeiras do Sul, no centro sul do Paraná.

continua após publicidade

O motorista de 31 anos, que conduzia a caminhonete ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros

LEIA MAIS: Colisão entre dois veículos deixa um ferido na PR-466 em Jardim Alegre

continua após publicidade

Ele teve ferimentos graves, e após receber os primeiros socorros foi encaminhado pela equipe do Samu a um hospital da região. O condutor da carreta de 42 anos não sofreu ferimentos.

A caminhonete ficou destruída com o impacto, que teria ocorrido de forma traseira. As causas que levaram ao acidente estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Federal.

Siga o TNOnline no Google News