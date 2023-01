Motorista fica ferido em colisão frontal na PR-445

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), havia muita neblina no local.

Um homem ficou ferido após colidir frontalmente com outro veículo, na madrugada deste sábado (21), na PR-445, em Bela Vista do Paraíso. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), havia muita neblina no local.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Câmera registra momento que atiradores matam homem em posto no PR

A vítima contou que perdeu o controle da direção vindo a colidir contra o outro carro, que estava no sentido contrário. O condutor atingido, de 84 anos, não se feriu.

continua após publicidade .

Com informação: Tarobá News

Siga o TNOnline no Google News