Motorista fica ferido em acidente na BR-376 em Tibagi

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Equipe do SAMU encaminhou o condutor ao hospital de Tibagi

Um acidente de trânsito foi registrado nesta quinta-feira (2), na BR-376, altura do Km 432 em Tibagi.

continua após publicidade .

De acordo com informações repassadas pela PRF, o condutor do veículo Fiat Siena, placas de Florianópolis-SC, perdeu o controle do veículo ao realizar curva à esquerda, vindo a colidir em defensa metálica no canteiro central. Após tal colisão, o veículo girou na pista vindo se imobilizar no acostamento, na contramão de direção.

- LEIA MAIS: Colisão entre carros em Ivaiporã deixa duas pessoas feridas

continua após publicidade .

Devido ao impacto, houve ferimento contuso no tórax do homem de 50 anos de idade, causado pelo cinto de segurança, bem como lesões nos pés.

Equipe do SAMU encaminhou o condutor ao hospital de Tibagi, sendo o veículo removido por equipe do DER/Sigma sem necessidade de interdição da via. Chovia bastante no momento do acidente.

Com informações: CGN





Siga o TNOnline no Google News