Motorista fica ferido após colidir carro de luxo contra árvore em Maringá

Um motorista ficou ferido após perder o controle de um Audi TT RS e colidir violentamente contra uma árvore na madrugada desta terça-feira (28), na Rua José Moreno Júnior, ao lado da UniCesumar, em Maringá (PR). Com a força do impacto, o veículo ficou totalmente destruído e teve o motor arrancado da estrutura.

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Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados rapidamente e prestaram os primeiros atendimentos à vítima ainda no local. Em seguida, o condutor foi encaminhado para um hospital da cidade, mas seu estado de saúde ainda não foi divulgado pelas autoridades médicas.

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As circunstâncias e a dinâmica da colisão ainda são desconhecidas e serão apuradas pelas autoridades competentes para determinar o que fez o motorista perder o controle da direção enquanto descia a via.

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Com informações: Plantão Maringá