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Motorista fica ferido após carro capotar na PR-486 em Cascavel

Com o acidente, uma das faixas da PR-486 ficou completamente bloqueada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motorista fica ferido após carro capotar na PR-486 em Cascavel
Autor Acidente foi registrado em Cascavel, no Oeste do Estado - Foto: CGN

Um acidente com capotamento foi registrado na manhã desta quinta-feira (13) na PR-486, no trecho entre Cascavel e o distrito de Espigão Azul.

-LEIA MAIS: Jovem morre após acidente de trânsito entre moto e carro na BR-369 em Aricanduva

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Segundo as informações iniciais, o motorista perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra um barranco às margens da rodovia. Na sequência, o Nissan March capotou e parou no meio da pista.

Com o acidente, uma das faixas da PR-486 ficou completamente bloqueada, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passam pelo local.

O Corpo de Bombeiros foi mobilizado para prestar atendimento à vítima, que sofreu ferimentos leves e foi encaminhada à unidade hospitalar.

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A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para registrar a ocorrência e sinalizar a rodovia.

Com informações do CGN

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