Motorista fica ferido após capotamento na zona rural de Mandaguari

Um motorista ainda não identificado ficou ferido após capotamento registrado neste sábado (14), por volta das 19 horas, na zona rural de Mandaguari, no norte do Paraná.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrer a vítima que foi ejetada do veículo. O carro capotou e parou no meio de uma plantação.

O acidente aconteceu ao mesmo tempo em que outros dois capotamentos eram registrados na mesma região. Um na BR-376, entre Mandaguari que deixou três pessoas feridas e outro na PR-444, também em Mandaguari, que envolveu um jovem de 21 anos que saiu ileso.

BR-376

Conforme informações das equipes de socorro um Chevrolet Onix, com placas de Jandaia do Sul, era ocupado por um casal e uma criança, e seguia sentido Mandaguari quando capotou em uma curva.



Foram acionadas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e um helicóptero para socorrer as vítimas. Ainda segundo os bombeiros, o caso mais grave foi encaminhada pelo aeromédico para um hospital de Maringá e as demais foram encaminhadas ao Hospital da Providência, em Apucarana.

