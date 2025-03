Motorista fica ferido após capotamento na rodovia PR-170

O motorista foi socorrido com ferimentos e encaminhado ao hospital

Um homem de 54 anos ficou ferido após capotar o carro na PR-170, em Florestópolis (PR), na manhã desta terça-feira (26). O acidente ocorreu no quilômetro 34,6 por volta das 11h40.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor do Fiat Palio branco, emplacado em Birigui (SP), seguia no sentido Prado Ferreira–Florestópolis quando perdeu o controle do veículo, que capotou.

O motorista foi socorrido com ferimentos e encaminhado ao Hospital Santa Branca de Florestópolis. O veículo teve danos e foi liberado no local para remoção por um guincho particular.

