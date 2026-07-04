Motorista fica ferida após bater carro em barranco em Astorga

Uma mulher de 28 anos ficou ferida após bater o carro que dirigia contra um barranco na rodovia PR-454, no município de Astorga. O acidente aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (03).

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De acordo com as informações registradas pelas autoridades que atenderam a ocorrência, a motorista conduzia um Ford Ka, com placas da cidade de Pitangueiras, e trafegava no sentido de Astorga para Jaguapitã. Por volta das 17h10, na altura do quilômetro 9 da rodovia, ocorreu a batida.

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Com o impacto, o veículo ficou danificado e a condutora sofreu ferimentos. Ela foi prontamente socorrida por uma ambulância e encaminhada para o Hospital de Jaguapitã. Devido à necessidade de atendimento médico, não foi possível realizar o teste do bafômetro no local do acidente. As causas exatas da batida ainda devem ser apuradas.