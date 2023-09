Motorista fica encarcerado após colisão entre caminhões e van

Aconteceu na manhã desta sexta-feira (29), um engavetamento entre dois caminhões e uma van. Na colisão um motorista acabou ficando encarcerado em um dos veículos, na Avenida Brasília, localizada na BR-369, em Londrina.

De acordo com informações, a van da Secretaria de Esportes de Marialva parou e um caminhão bateu na traseira do veículo, em seguida, outro caminhão colidiu também. Os condutores não ficaram feridos, mas um os motoristas ficou preso dentro do caminhão.

A rodovia foi bloqueada para o resgate em um trecho do cruzamento com a Rua Guaporé. Equipes do Corpo de Bombeiros retiraram o homem do veículo e não houve necessidade de encaminhamento ao hospital.

