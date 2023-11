Motorista fica em estado grave após tombar caminhão com laranjas no PR

Siga o TNOnline no Google News

Um caminhoneiro ficou gravemente ferido após tombar um caminhão carregado de laranjas, no km 95,5 da BR-369, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caso foi registrado em Cornélio Procópio, na noite desta terça-feira (28). A rodovia ficou interditada parcialmente para o atendimento do motorista e retirada da carga.

Até a manhã desta quarta-feira (29), a carga permanecia na marginal da pista e conforme a PRF, foi necessário a utilização de um caminhão pipa para limpar a rodovia. Equipes do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) também participaram da ação, fazendo a sinalização do local.

O motorista foi encaminhado para a Santa Casa de Cornélio Procópio. O caminhão foi levado para um pátio contratado.

