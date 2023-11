Motorista fica em estado grave após bater carro na traseira de ônibus

Carro bateu na traseira do ônibus que estava parado

Um motorista ficou gravemente ferido após bater na traseira de um ônibus na tarde deste sábado (4), na Rodovia João Leopoldo Jacomel, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. O acidente aconteceu próximo à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade. De acordo com testemunhas, o ônibus da linha Pinhais-Piraquara (Via Guarituba) havia acabado de parar para o desembarque de passageiros quando foi atendido pelo veículo de passeio.

Conforme informações do Batalhão de Polícia de Trânsito (BpTran), uma equipe atendia uma ocorrência de furto de carro quando se deparou com o acidente durante o trajeto.

