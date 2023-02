Motorista fica em estado grave após acidente na PR-323

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um casal ficou ferido após um grave acidente registrado no começo da tarde desta terça-feira (21), na rodovia PR-323, nas proximidades do trevo de acesso ao munícipio Doutor Camargo, região noroeste do Paraná. Everton Vieira Cardoso, de 31 anos e Maria Eduarda, de 19 anos, ocupavam um Ford Focus, com placas de Cianorte, também no noroeste do Paraná.

continua após publicidade .

O carro colidiu de frente com um ônibus e ficou destruído. A mulher foi socorrida e sofreu ferimentos moderados. Ela estava consciente e orientada. Já o motorista do carro, foi resgatado pelas equipes do Serviço de Atendimeto Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros com ferimentos considerados graves. O homem ficou preso nas ferragens por aproximadamente duas horas e precisou ser intubado pelos socorristas.

-LEIA MAIS: Mulher mantida em cárcere pelo marido o denuncia através de mensagem

continua após publicidade .

Ambas as vítimas foram encaminhadas para hospitais de Maringá. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Porém, segundo informações de testemunhas, o ônibus trafegava sentido Cianorte e o carro seguia em direção a Maringá. A princípio, o carro teria aquaplanado ao passar em uma poça d’água e na sequência ficou desgovernado e invadiu a pista contrária. Os ocupantes dos ônibus não ficaram machucados.

Conforme os socorristas, o resgate do casal foi de alta complexidade, até mesmo pela energia do acidente, provocando alta deformidade no automóvel. O serviço de operações aéreas do Samu, também foi acionado. A pista precisou ser interditada pelos Patrulheiros.

As informações são do Corujão Notícias.

Siga o TNOnline no Google News