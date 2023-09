Motorista fica em estado grave após acidente; câmera flagra colisão

Siga o TNOnline no Google News

Um acidente grave foi registrado por volta das 11h40 desta sábado, 23 de setembro, em um cruzamento entre as ruas Lamenha Lins e Baltazar Carrasco dos Reis, no bairro Rebouças, em Curitiba. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que dois veículos colidiram. (Assista abaixo)

Através das imagens, é possível ver um veículo Ford Fiesta trafegando pela Baltazar Carrasco dos Reis. Em uma certa altura do cruzamento das vias, o carro é atingido violentamente por um Volvo S6, que, segundo testemunhas, estaria em alta velocidade.

O condutor do Fiesta, de 47 anos, sofreu ferimentos graves e precisou ser levado às pressas para um hospital pela equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. O automóvel da vítima atingiu uma árvore logo após a batida.

A Polícia Militar (PM) também atendeu a ocorrência. Segundo a corporação de segurança, o motorista do Volvo não foi encontrado.

A PM informou que investiga as causas do acidente.

Veja:

