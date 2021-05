Motorista esquece freio de mão e carro cai no Lago Igapó

Continua após publicidade

Um carro caiu dentro do Lago Igapó, um dos pontos turísticos de Londrina, no Paraná. A motorista do veículo esqueceu de acionar o freio de mão e aconteceu o incidente.

A moça estacionou o carro na Rua Júlio Estrela Moreira para ir até uma clínica, por volta das 10h desta terça-feira (11).

A motorista esqueceu de puxar o freio de mão e o veículo deslizou em um barranco de aproximadamente 10 metros.

A dona do carro não estava dentro do veículo e claro, ficou bastante nervosa com a situação. O veículo foi removido do lago por volta das 11h30. A água entrou nos faróis e na parte interna, causando danos materiais.

O último caso semelhante aconteceu em outubro de 2016. Um veículo também caiu no lago.