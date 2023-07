Motorista escorrega do banco e é arrastado por carro no PR; assista

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi mobilizada para atender um motorista, de idade não divulgada, que foi arrastado pelo próprio carro em uma via pública de Maringá, norte do Paraná. O fato foi registrado na manhã desta terça-feira (4).

continua após publicidade

De acordo com as informações do site GMC Online, a vítima, que atua como representante comercial, ficou pendurada na porta do automóvel que conduzia após ela abrir "sozinha" quando realizava uma conversão na rotatória da Avenida Dr. Alexandre Rasgulaeff, que dá acesso à São Judas Tadeu. O homem escorregou do banco e ficou com metade do corpo para fora.

- LEIA MAIS: Pescadores flagram jacaré sendo devorado por piranhas; veja flagrante

continua após publicidade

Por ter sido arrastado no asfalto, o condutor sofreu ferimentos no pé e no joelho - onde teve o osso exposto.

O veículo, um Fiat Uno, ainda subiu em uma calçada e voltou de ré. A vítima conseguiu se desprender e contou com a ajuda de algumas pessoas que estavam por perto para parar o carro.

O homem foi levado para um hospital da cidade.

continua após publicidade

Uma testemunha gravou a vítima sendo arrastada. Veja:

Com informações do GMC Online



Siga o TNOnline no Google News