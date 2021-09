Motorista envolvido em assédio de ciclista é preso no PR

Da Redação

O motorista suspeito de aproximar o carro perto de uma ciclista no em Palmas, na região sul Paraná, para o carona passar a mãe na mulher foi preso preventivamente nesta quinta-feira (30). O caso aconteceu no domingo (25) e foi registrado por uma câmera de segurança.

O suspeito, de 21 anos, foi detido na casa dele após a Justiça expedir mandado de prisão a pedido da Polícia Civil. Na quarta-feira (29), ele chegou a se apresentar à polícia mas foi liberado após prestar depoimento pois, conforme a lei, não pode ser dada voz de prisão em flagrante em caso de apresentação espontânea.

Em depoimento, o motorista afirmou que não se aproximou da vítima com a intenção de facilitar a ação do suspeito, mas confirmou a intenção do homem em atacar a jovem, de acordo com a polícia.

Ele deve responder por importunação sexual e lesão corporal uma vez que, segundo a polícia, é coautor da importunação sexual após aproximar o carro até a vítima.

Na terça (28), um jovem de 19 anos, foi preso suspeito de passar a mão na ciclista enquanto ela pedalava. Em depoimento, ele negou ter passado a mão em Andressa propositalmente.

Quatro pessoas estavam no carro no momento do crime, conforme a polícia. Todos foram identificados.

Veja o momento que a ciclista sofre a importunação: