Motorista envolvido em acidente com 7 mortes paga fiança

Neste sábado (7), saiu da prisão o motorista Cleber Moreira de Souza, de 48 anos, que se envolveu em um acidente que resultou na morte de sete pessoas em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, na última segunda-feira (2). O caminhoneiro pagou fiança no valor de R$ 12 mil.

A Justiça havia estipulado fiança de R$ 36,6 mil, porém, o advogado de defesa, Antônio Marcos Aguiar, pediu reconsideração do valor alegando que o condutor não tinha condições de pagar, já que não trabalha com carteira assinada e possui renda mensal abaixo de R$ 3 mil.

O alvará de soltura, junto ao direito de liberdade provisória, foi expedido neste sábado e assinado pelo magistrado Renato Cigerza.

O documento determina que Souza deverá comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado no Paraná e, também, não poderá mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo.

O homem mora em Caarapó, no Mato Grosso do Sul.

