Motorista embriagado tomba carreta em ribanceira na BR-153 no Paraná

Condutor estava trafegando pela rodovia quando perdeu o controle da direção

Uma carreta tombou na ribanceira em trechoda BR-153, em Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná. O acidente aconteceu na manhã deste domingo (16) e segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista estava embriagado e não ficou ferido.

De acordo com a polícia, o condutor estava trafegando pela rodovia quando perdeu o controle da direção e tombou o caminhão na ribanceira às margens da pista.

Com o impacto, o veículo, que transportava óleo vegetal, ficou completamente destruído. O condutor, segundo a PRF, realizou o teste do etilômetro e apontou que ele dirigia sob efeito de álcool.

O homem foi encaminhado para o posto da PRF e depois para a 38ª Delegacia Regional de Polícia, de Santo Antônio da Platina.

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) estiveram no local.

As informações são do G1.

