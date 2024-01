Motorista embriagado que matou jovem em Maringá paga fiança e é solto

O homem de 44 anos envolvido no gravíssimo acidente que vitimou Natália de Souza Gomes de 19 anos, em Maringá, no noroeste do Paraná, pagou fiança nesta quinta-feira (4) e foi liberado. Ele teria pago um total de R$ 1,5 mil. O motorista estava preso desde a noite da última segunda-feira (1º), depois de dirigir embriagado e bater contra a motocicleta Honda Biz que era pilotada pela jovem.

O acidente, que resultou na primeira morte no trânsito maringaense em 2024, foi registrado na a Avenida Franklin Delano Roosevelt, no bairro Conjunto Requião. Câmeras de segurança flagraram o momento em que Natália seguia com a moto pela pista da direita no sentido centro-bairro, quando mudou de faixa para fazer uma conversão e acabou sendo atingida pela caminhonete.

No momento do acidente, os policiais militares que atenderam a ocorrência observaram que o motorista do carro tinha sinais de embriaguez. Ele fez o teste do etilômetro, o qual apontou 1,01 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, sendo comprovado crime de trânsito.

- Com informações Plantão Maringá.

