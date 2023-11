Motorista embriagado provoca colisão e é preso no PR; veja o acidente

Um motorista foi preso pela Polícia Militar (PM), nesse domingo (26), após provocar um acidente de trânsito na Avenida Mario Bortolatto, em Cafelândia, no oeste do Paraná. Conforme as autoridades, o homem, que não teve a identidade revelada, estava sob efeito de álcool.

O detido colidiu frontalmente o carro que conduzia - um Reanult Logan - contra um automóvel que trafegava pela avenida. Uma câmera instalada no automóvel atingido registrou toda a situação.

Através das imagens, é possível ver o motorista embriagado perdendo o controle da direção, subindo no canteiro que divide as vias e colidindo contra o veículo.

No momento do acidente, havia quatro pessoas dentro do veículo, entre elas duas crianças, sendo que além dos danos materiais, as vítimas sofreram luxações e escoriações.

Embriaguez ao volante



A PM foi acionada para atender a ocorrência. Os militares submeteram o responsável pelo acidente a um teste do bafômetro, que apontou resultado positivo para o consumo de álcool.

De acordo com a corporação, o condutor apresentou 0,57 mg/l — o que configura como embriaguez ao volante.

