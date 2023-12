Motorista embriagado provoca acidente, foge e abandona a esposa ferida

Um motorista com sinais de embriaguez provocou um acidente de trânsito e abandonou a esposa ferida no local. O fato ocorreu na noite dessa segunda-feira (25) no bairro Rebouças, em Curitiba (PR).

O condutor, momento antes de fugir, disse que tinha perdido o controle da direção por ter sido "fechado" por um carro. Ele bateu o veículo que conduzia em um automóvel estacionado.

“Simplesmente, levei uma fechada do cara que estava aqui. Ele fez o contorno, voltou e foi embora. Me fechou e me jogou para cima do carro estacionado”, disse o motorista.



Questionado se havia ingerido bebida alcoólica, afirmou: “Bebi! Não nego. Acho que tomei umas quatro ou cinco latinhas. Quando estamos errados, temos que assumir”.

No entanto, o suspeito fugiu enquanto aguardava para ser submetido ao teste de bafômetro. A esposa dele, que sofreu um corte profundo na região do rosto, foi abandonada e encaminhada ao hospital por socorristas.

