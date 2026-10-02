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PONTA GROSSA

Motorista embriagado é preso após colidir contra ônibus estacionado no PR

Teste do bafômetro apontou 0,97 mg/L de álcool por litro de ar alveolar

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motorista embriagado é preso após colidir contra ônibus estacionado no PR
Autor Caso foi registrado em Ponta Grossa - Foto: Reprodução

Uma colisão entre um Fiat Palio e um ônibus mobilizou equipes do departamento de trânsito na noite de ontem (1º), na Rua Canela, em Ponta Grossa. O condutor do carro foi preso em flagrante após o teste do etilômetro comprovar alto nível de embriaguez ao volante.

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Os agentes foram acionados via Central de Operações de Trânsito (COTRAN) para atender o acidente. No local, a equipe constatou que o motorista apresentava sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora, como forte odor etílico, fala enrolada, olhos avermelhados e vestes desalinhadas.

Submetido ao teste do bafômetro, o resultado apontou 0,97 mg/L de álcool por litro de ar alveolar — valor consideravelmente superior ao limite de 0,34 mg/L, que já configura crime de trânsito segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

De acordo com relatos colhidos no local, o condutor havia acabado de sair de um posto de combustíveis próximo e seguia pela via quando atingiu a traseira do ônibus, que estava devidamente estacionado. Com a força do impacto, a parte dianteira do Palio ficou bastante danificada.

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Diante do flagrante, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 13ª Subdivisão Policial (13ª SDP) para os procedimentos cabíveis. Como a documentação de ambos os veículos estava regular, eles foram liberados no local.

Com informações do portal aRede

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acidente embriaguez legislação de trânsito Ponta Grossa transito
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