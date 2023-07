Motorista embriagado e com CNH suspensa provoca acidente e acaba preso

Um motorista se deu mal na noite dessa segunda-feira, dia 24 de julho, logo após provocar um acidente de trânsito. Conforme as informações do site Banda B, o condutor avançou a preferencial e colidiu contra um motociclista na Avenida Presidente Wenceslau Braz, no bairro Guaíra, em Curitiba. É importante destacar que o homem estava embriagado e não poderia conduzir um automóvel, visto que também com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

continua após publicidade

O veículo que ele conduzia, da marca Peugeot, apresentou alguns problemas mecânicos e, devido a isso, precisou empurrá-lo. O motorista cruzou a preferencial e atingiu um motociclista.

A vítima sofreu ferimentos moderados e precisou ser encaminhado para o Hospital do Trabalhador.

continua após publicidade

Uma equipe da Polícia Militar (PM) compareceu ao local e submeteu o condutor ao teste do bafômetro, que apontou resultado positivo para a existência de álcool no sangue.

- LEIA MAIS: Torcedor do Fluminense briga em jogo, agride policial e é preso no PR

Os documentos do carro também foram averiguados e foi apurado que estava em situação irregular.

continua após publicidade

A equipe de reportagem da Banda B conversou com uma testemunha, que afirmou que o causador do acidente colocou a culpa na vítima. “Eu peguei o momento que ele pulou a lombada, o capô carro levantou, ele ficou sem visão, o carro dele parou de funcionar e ele começou a empurrar de um lado para o outro. Não deu 10 segundos, aconteceu a batida, rapaz embriagado e ainda tá culpando motoqueiro", disse.

O condutor foi preso e encaminhado a Central de Flagrantes de Curitiba.

Para mais informações, acesse o site da Banda B, parceira do TnOnline.

Siga o TNOnline no Google News