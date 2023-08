Motorista embriagado colide contra viatura na PR-218 e acaba preso

Um jovem condutor se deu mal ao se envolver em um acidente de trânsito na madrugada deste sábado, dia 5 de agosto. O rapaz, que estava embriagado, colidiu em uma viatura da Polícia Militar (PM) quando trafegava em um trecho da PR-218, próximo a Santo Antônio do Paraíso, município que fica a 79,5 quilômetros de Londrina, Paraná. Ele foi preso.

continua após publicidade

De acordo com as informações das autoridades, o fato ocorreu por volta das 4 horas, quando o motorista embriagado, de 25 anos, atingiu a lateral do veículo ocupado por um soldado da PM - um Fiat Palio Weekend. O acidente ocorreu no quilômetro 134, no sentido São Sebastião da Amoreira a Santa Cecília do Pavão.

- LEIA MAIS: Mãe e bebê de colo são atropelados por motociclista bêbado no Paraná

continua após publicidade

O militar abordou o jovem, que conduzia um Hyundai HB20, com placas de Belo Horizonte (MG). Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado positivo de 0,56 mg/l de álcool no organismo.

Apesar da batida, tanto o policial quanto o causador do acidente não sofreram ferimentos. O responsável do acidente acabou sendo detido por embriaguez ao volante.

Siga o TNOnline no Google News