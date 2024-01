Motorista embriagado causa acidente e jovem fica em estado grave; veja

Um gravíssimo acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta no Conjunto Habitacional Requião, em Maringá, no noroeste do Paraná, deixou uma jovem de 19 anos em estado grave na noite desta segunda-feira (1º). Câmeras de segurança flagraram o momento chocante da batida entre os veículos. Veja no final da matéria.

Pelas gravações é possível ver que o carro seguia em alta velocidade pela Avenida Franklin Delano Roosevelt, quando a motociclista foi atingida e arremessada por cerca de 20 metros. Segundo as autoridades, o condutor do veículo estava embriagado e foi preso em flagrante.

A vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória, além de um traumatismo cranioencefálico e fraturas em uma das pernas e precisou ser reanimada pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi entubada e encaminhada ao Hospital Bom Samaritano. De acordo com os socorristas, o estado de saúde é considerado grave.

A Polícia Militar (PM) também foi acionada e, no local do acidente, observou que o condutor do carro apresentava sinais de embriaguez. O motorista realizou o teste do etilômetro, o qual apontou 1,01 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, sendo comprovado crime de trânsito. Diante do flagrante, o motorista foi preso e será liberado somente por decisão judicial.

- Com informações Plantão Maringá.

