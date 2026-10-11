Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
TRAGÉDIA

Motorista embriagado causa acidente com morte carbonizada e é preso após fugir na BR-116

Suspeito de 31 anos dirigia em alta velocidade, recusou o bafômetro e confessou ter bebido antes de atingir outro veículo na noite de sábado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Motorista embriagado causa acidente com morte carbonizada e é preso após fugir na BR-116
Autor Caso foi registrado na Região Metropolitana de Curitiba - Foto: Reprodução

Um motorista profissional de 31 anos foi preso na noite de sábado (10) após provocar um acidente que resultou na morte de uma pessoa carbonizada na BR-116, em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba. O homem, que confessou ter consumido bebida alcoólica, dirigia em alta velocidade quando bateu na traseira de outro carro por volta das 22h30. Com o forte impacto da colisão, o veículo atingido pegou fogo e a vítima, que ainda aguarda identificação oficial pelo Instituto Médico-Legal (IML), morreu no local.

-LEIA MAIS: Carreta carregada com algodão tomba e complica o trânsito na Serra do Cadeado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após o acidente, o condutor e um dos passageiros do seu veículo fugiram a pé, deixando para trás outros três ocupantes. Estes passageiros sofreram ferimentos leves, permaneceram na rodovia e foram encaminhados para atendimento médico.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e, com base em relatos de testemunhas, conseguiu identificar o causador da batida. Os agentes iniciaram buscas em endereços vinculados ao suspeito, que foi localizado pouco tempo depois. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado sob escolta policial a um hospital da região para tratar os ferimentos decorrentes do choque.

Apesar de possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria AE, exigida para o transporte de cargas e passageiros, o homem desrespeitou o limite de velocidade de 60 km/h do trecho e apresentava sinais de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas a ingestão de álcool em uma festa, momentos antes da tragédia, foi relatada por testemunhas e admitida por ele próprio aos policiais. O motorista deverá responder pelos crimes de homicídio, embriaguez ao volante e fuga do local do acidente, enquanto a Polícia Civil dá sequência às investigações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito criminalidade embriaguez Mandirituba Polícia Rodoviaria federal Segurança no Trânsito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV