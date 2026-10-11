Motorista embriagado causa acidente com morte carbonizada e é preso após fugir na BR-116

Suspeito de 31 anos dirigia em alta velocidade, recusou o bafômetro e confessou ter bebido antes de atingir outro veículo na noite de sábado

Um motorista profissional de 31 anos foi preso na noite de sábado (10) após provocar um acidente que resultou na morte de uma pessoa carbonizada na BR-116, em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba. O homem, que confessou ter consumido bebida alcoólica, dirigia em alta velocidade quando bateu na traseira de outro carro por volta das 22h30. Com o forte impacto da colisão, o veículo atingido pegou fogo e a vítima, que ainda aguarda identificação oficial pelo Instituto Médico-Legal (IML), morreu no local.

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Após o acidente, o condutor e um dos passageiros do seu veículo fugiram a pé, deixando para trás outros três ocupantes. Estes passageiros sofreram ferimentos leves, permaneceram na rodovia e foram encaminhados para atendimento médico.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e, com base em relatos de testemunhas, conseguiu identificar o causador da batida. Os agentes iniciaram buscas em endereços vinculados ao suspeito, que foi localizado pouco tempo depois. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado sob escolta policial a um hospital da região para tratar os ferimentos decorrentes do choque.

Apesar de possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria AE, exigida para o transporte de cargas e passageiros, o homem desrespeitou o limite de velocidade de 60 km/h do trecho e apresentava sinais de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas a ingestão de álcool em uma festa, momentos antes da tragédia, foi relatada por testemunhas e admitida por ele próprio aos policiais. O motorista deverá responder pelos crimes de homicídio, embriaguez ao volante e fuga do local do acidente, enquanto a Polícia Civil dá sequência às investigações.



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