Caminhonete atingiu a traseira de um veículo onde estavam três pessoas. O causador da colisão foi preso em flagrante após o teste do bafômetro

Um motorista embriagado foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite deste domingo (22), após provocar um grave acidente na BR-116, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A colisão deixou quatro pessoas feridas, incluindo um menino de oito anos, que sofreu lesões gravíssimas e precisou ser intubado ainda durante o atendimento no local.

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O acidente ocorreu por volta das 20h, no quilômetro 133 da rodovia. Segundo os levantamentos preliminares da PRF, a caminhonete Ford Ranger conduzida pelo suspeito bateu violentamente na traseira de um Chevrolet Corsa. Ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido, em direção à capital paranaense. Com a força do impacto, a caminhonete foi arremessada para a pista contrária, parando apenas em uma área de mata às margens da rodovia.

O Corsa era ocupado por três pessoas: o motorista, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), uma adolescente de 12 anos e a criança de oito anos. Na Ranger, o causador do acidente estava sozinho e também sofreu ferimentos graves. As vítimas em estado mais delicado, sendo o menino e o motorista da caminhonete, foram socorridas e encaminhadas ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

Durante o atendimento da ocorrência, a equipe da PRF submeteu o condutor da caminhonete ao teste do bafômetro. O equipamento registrou 0,48 miligrama de álcool por litro de ar expelido, índice que ultrapassa o limite legal e configura crime de trânsito. Diante da constatação, ele recebeu voz de prisão e, logo após ganhar alta médica no hospital, foi escoltado pelos agentes até a Delegacia da Polícia Civil de Fazenda Rio Grande, onde permanece à disposição da Justiça.