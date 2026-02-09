Motorista embriagado atropela e mata mulher de amigo após briga em praia do PR

Um homem foi preso em flagrante no fim da tarde de domingo (08) após atropelar e matar a esposa de um amigo na Praia de Caieiras, em Guaratuba, no litoral paranaense. O crime ocorreu após uma briga generalizada na faixa de areia. A vítima, de 55 anos, chegou a ser socorrida, mas morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, a confusão teria começado em um bar e se estendido para a areia. Imagens registradas por testemunhas mostram o suspeito entrando no veículo durante o tumulto e avançando contra os banhistas.

Na tentativa de fugir do local, o motorista atingiu carros estacionados e atropelou a mulher, que passava o dia no local acompanhada do marido (amigo do autor) e da namorada do suspeito. Agentes da PCPR presenciaram o momento do atropelamento.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 17h30 para prestar apoio à ocorrência.

O teste de bafômetro confirmou que o condutor estava alcoolizado. Houve tentativa de linchamento do motorista por populares, o que exigiu intervenção policial.

Um agente efetuou um disparo de arma de fogo para o alto para conter a multidão e garantir a segurança das equipes.

Investigação

A delegada Anna Karyne Turbay Palodetto informou que, inicialmente, o caso foi registrado como homicídio culposo (sem intenção de matar) e embriaguez ao volante. No entanto, a tipificação do crime pode ser alterada para homicídio doloso (com dolo eventual) conforme o avanço das investigações e a análise das imagens colhidas.