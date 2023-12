Motorista embriagado atropela e mata indígena de 38 anos na PR-487

Um indígena, de 38 anos, morreu no final da tarde desta quinta-feira (30) após ser atropelado na rodovia PR-487, em Cândido de Abreu, na região central do Paraná. Ele foi atingido por um veículo Volkswagen Gol, que era conduzido por um jovem de 29 anos. O motorista, segundo as autoridades, estava embriagado.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Civil e Científica atenderam a ocorrência. De acordo com informações, o resultado do teste do bafômetro realizado no condutor do Gol apontou que ele estava sob influência de álcool. As causas do acidente serão investigadas; ainda não foi confirmado à imprensa se a vítima foi atropelada no acostamento ou na pista.

Até o momento desta publicação, o indígena não havia sido identificado. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

