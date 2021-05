Motorista embriagado atinge pedestre no PR; Vídeo

Continua após publicidade

Na noite desta quinta-feira (6), um atropelamento grave foi registrado na cidade de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente.

O pedestre atropelado, que é um policial militar de 39 anos, ficou gravemente ferido. Ele havia saído de uma farmácia e estava na calçada quando foi atropelado.

O condutor do Fiat Uno, de 65 anos, estava embriagado. O teste de bafômetro foi feito e indicou a existência de 0,99 miligramas de álcool por litro.

De acordo com o site Banda B, a vítima do atropelamento foi levada para o Hospital Cajuru e os médicos tiveram que amputar as pernas do soldado. O motorista do automóvel também foi encaminhado para o hospital.