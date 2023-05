Motorista embriagado abandona grávida de gêmeos em local de acidente

Da Redação

O acidente aconteceu em Curitiba neste domingo (21)

Um acidente entre dois carros quase terminou em tragédia na noite deste domingo (21/5), no bairro Pilarzinho, em Curitiba, capital do Paraná. Em cada um dos veículos estavam mulheres grávidas, uma de gêmeos e outra de trigêmeos. Com a segunda gestante, também estavam duas crianças, de 6 e 8 anos.

De acordo com relato de testemunhas, o motorista do automóvel com a grávida de gêmeos estava embriagado e fugiu do local após a batida, deixando a mulher para trás sem prestar socorro. Ainda conforme populares, dentro do carro foram encontradas diversas latas de cerveja.

Até o momento da publicação, não há informações sobre as causas do acidente. Diversas ambulâncias do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionadas para atender a ocorrência.

O condutor do veículo que estavam a gestante de trigêmeos a as crianças permaneceu no local do acidente. As duas grávidas e os menos foram encaminhados para o Hospital do Trabalhador.





Fonte: RicMais.

