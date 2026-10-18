Motorista em surto bate em carreta e caminha seminu na BR-376

Ocorrência foi registrada neste sábado, em Marialva; não houve feridos na batida e o homem de 46 anos acabou resgatado e levado ao hospital

Um motorista de 46 anos se envolveu em um acidente no fim da manhã de sábado, na BR-376, na região de Marialva (PR), após supostamente sofrer um episódio de surto psicótico. Ele invadiu a pista contrária com seu veículo, bateu de frente contra uma carreta e, logo após a colisão, saiu do carro e começou a andar parcialmente nu pela rodovia.

O caso foi registrado por volta das 11h50, no quilômetro 190.

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De acordo com as equipes que atenderam a ocorrência, o homem apresentava sinais claros de surto psicótico. Apesar da gravidade do impacto entre o carro de passeio e o veículo de carga, nenhum dos envolvidos ficou ferido em decorrência da batida.

Motoristas que passavam pelo trecho precisaram redobrar a atenção enquanto o condutor caminhava desorientado pelo asfalto. Profissionais de saúde e de resgate foram chamados ao local, conseguiram estabilizar o homem e o encaminharam em segurança para receber atendimento médico adequado em uma unidade hospitalar.

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