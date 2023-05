Motorista em alta velocidade derruba maconha em estrada de Rolândia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Nenhuma pessoa foi presa

A Polícia Militar (PM) de Rolândia apreende mais de 50 Kg de maconha, na manhã desta sexta-feira (5). O que chama atenção, é que toda droga estava espalhada por uma estrada rural.

continua após publicidade .

Conforme a PM, denúncias informaram que uma caminhonete S10 estaria trafegando em alta velocidade e derrubando droga de sua carroceria. Equipes foram para o endereço e localizaram 59 tabletes do entorpecente.

No total foram apreendidos 54,5 kg de maconha. O veículo não foi encontrado.

continua após publicidade .

Outro tráfico:

Gestante e marido são presos com 100 kg de maconha

Uma mulher grávida de quatro meses, de 25 anos, e o marido, de 24, foram presos por tráfico de drogas, em Arapongas, norte do Paraná. No carro deles, a polícia encontrou 100 kg de maconha.

O carro que o casal estava foi abordado na PR-444, no começo da tarde desta terça-feira (25). No interior do veículo estavam diversos tabletes de maconha. Conforme a Polícia Militar (PM), os envolvidos buscaram toda a droga no Paraguai e o entorpecente seria entregue em Rolândia.

A Agência Local de Inteligência do15º Batalhão de Polícia Militar (15º BPM) recebeu informações do transporte ilegal. A operação contou com apoio do helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas.





Siga o TNOnline no Google News