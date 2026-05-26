Motorista é preso com quase meia tonelada de maconha após perseguição e acidente





Uma operação conjunta das forças de segurança resultou na apreensão de 480 kg de maconha e na prisão em flagrante de um motorista na madrugada desta terça-feira (26), após uma intensa perseguição que terminou em acidente na cidade de Rolândia. A ação integrada mobilizou agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar do Paraná (PMPR), Polícia Federal (PF) e Receita Federal.

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A ocorrência teve início quando o condutor de um Ford Ka ignorou uma ordem de parada dada pelos agentes e fugiu em alta velocidade, chegando a trafegar na contramão da via para tentar escapar da abordagem. A equipe da PRF iniciou um acompanhamento tático que se estendeu até a altura do quilômetro 1 da PR-986. Durante a fuga, o suspeito perdeu o controle da direção, caiu em um barranco às margens da rodovia e o veículo parou tombado debaixo de um viaduto.





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Carro carregava quase meia tonelada de maconha - Foto: Divulgação Carro carregava quase meia tonelada de maconha - Foto: Divulgação

Ao realizarem a vistoria no interior do automóvel acidentado, os policiais localizaram a carga ilícita dividida em dezenas de tabletes de maconha, que somaram quase meia tonelada. Além do entorpecente, a equipe também encontrou diversas placas veiculares com sinais evidentes de adulteração.

Questionado no local, o motorista confessou aos policiais que o destino final das drogas seria o estado de São Paulo. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado de imediato, juntamente com a carga apreendida e o veículo danificado, para a Delegacia da Polícia Federal em Londrina, onde o caso foi registrado e segue para investigação.



