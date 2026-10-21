Motorista é preso com quase 700 kg de drogas após fugir pela contramão no PR

Suspeito chamou a atenção das equipes por trafegar com excesso de peso e na direção contrária; ele tentou escapar a pé pela vegetação após o acidente

Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) resultou na apreensão de 689,5 quilos de maconha e na prisão de um homem na região de Toledo, no oeste paranaense. A captura do suspeito ocorreu após uma perseguição rodoviária que se estendeu por cerca de 15 quilômetros.

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A ocorrência teve início quando as equipes policiais identificaram um automóvel trafegando na contramão da rodovia e apresentando sinais evidentes de excesso de peso. Ao notar a presença das viaturas, o motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou a fuga em alta velocidade. O acompanhamento tático durou até o momento em que o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu contra um barranco localizado às margens da via.

Mesmo após o acidente, o homem abandonou o veículo e tentou escapar a pé, correndo em direção a uma área de vegetação próxima. No entanto, ele foi rapidamente alcançado e detido pelos agentes. Durante a revista no interior do automóvel acidentado, os policiais encontraram diversos fardos da droga, que ocupavam grande parte do espaço interno. O suspeito preso em flagrante, o veículo e toda a carga ilícita foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Toledo, onde os procedimentos legais cabíveis foram adotados.